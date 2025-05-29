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Маск уходит из администрации Трампа

Илон Маск покидает свою должность в администрации президента США Дональда Трампа, где он отвечал за повышение эффективности работы правительства (DOGE). Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято вскоре после того, как Маск раскритиковал законопроект о сокращении государственных расходов, поддержанный Конгрессом. В своем последнем сообщении он отметил, что его роль в правительственной структуре подходит к концу, и выразил уверенность в дальнейшем росте влияния DOGE.

Пленные из ВСУ заявляют о контроле границ Украины иностранными специалистами

По словам пленных из ВСУ, иностранные специалисты контролируют украинские границы с Молдавией, Польшей и Румынией, постепенно смещая их внутрь территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Российские силовики отмечают, что границы с Польшей и Румынией фактически находятся под контролем иностранных пограничников, что позволяет украинским войскам высвобождать резервы, не участвувая напрямую в боях.

Также сообщается о переброске 31-го Черновицкого погранотрядa на сумское направление, ранее занимавшегося охраной границы с Молдавией и практически не участвовавшего в боевых действиях.

На Земле началась сильная магнитная буря

Магнитная буря уровня G3 началась на Земле, что может привести к сбоям в энергетических системах, включая ложные срабатывания предохранителей и "закипание" масляных трансформаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Уровень G3 считается "сильным" по шкале из пяти степеней, где G5 — "экстремально сильно", а G1 — "слабо".

В результате возможны перебои в спутниковой и радионавигации, нарушения в высокочастотной связи и появление полярных сияний в средних широтах.

ВСУ пытались атаковать у Загрызово, но понесли потери

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские силы в минувшие сутки предприняли попытки наступления у села Загрызово в Харьковской области, однако понесли потери и были вынуждены отступить на исходные позиции. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что украинские боевики пытались продвинуться с направления Новой Кругляковки, но их атаки оказались неудачными. По словам аналитика, российские войска успешно предотвратили прорыв линии обороны в этом районе, сохранив контроль над позициями.

МИД: секретариат ООН подыгрывает Западу в украинском сюжете

Кирилл Логвинов, директор департамента международных организаций МИД РФ, заявил, что Организация Объединенных Наций уже более десяти лет не способствует реальному поиску дипломатических решений украинского кризиса.

В интервью ТАСС он отметил, что секретариат ООН последовательно подыгрывает Западу, который, по его словам, стремится к нанесению стратегического поражения России и препятствует объективному урегулированию ситуации.

Логвинов подчеркнул, что у организации был шанс предотвратить эскалацию конфликта, например, через выполнение Минских соглашений, однако западные страны саботировали эти усилия.

Он также указал на политизированные резолюции Генеральной Ассамблеи и нарушение полномочий Совета Безопасности в рамках принятия решений по Украине. По его мнению, текущая риторика и действия западных стран в ООН мешают достижению долгосрочного мира и справедливого урегулирования кризиса.