WP: Катар блокирует передачу Трампу самолета стоимостью 400 миллионов

Юристы США и Катара до сих пор не смогли согласовать условия передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Ровно неделю назад Пентагон подтвердил агентству РИА Новости, что Boeing, подаренный Катаром, был принят по всем федеральным правилам и положениям и теперь адаптируется для президентских полетов. Американцы, правда, признали, что критика, связанная с решением Трампа принять самолет в дар, растет.

Источники издания утверждают, что "юридические группы, представляющие правительства США и Катара, пока не финализировали соглашение о передаче самолета Boeing 747-8".

Напомним, Дональд Трамп намерен использовать подаренный борт как Air Force One (борт номер один). Но "из-за продолжающихся запросов Катара о разъяснении условий сделки" сделать этого пока не может, сообщают источники. Дело в том, что катарская сторона настаивает на том, чтобы в документе было написано: инициатором передачи самолета выступила администрация Трампа. Также Катар хочет обозначить, что не несет ответственности за возможные будущие переходы собственности на самолет.

Трамп оценил подаренный Катаром Boeing

Все это задерживает оформление сделки, которую Трамп назвал личным дипломатическим достижением. WP пишет: вопреки публичным заявлениям последнее общение между юридическими представителями сторон состоялось еще 9 мая, но безрезультатно.