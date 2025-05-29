СМИ: ЕС должен бросить вызов Трампу

Евросоюз должен воспользоваться уязвимостью президента США Дональда Трампа после блокирования американским судом его торговых пошлин и бросить вызов хозяину Белого дома. Такое мнение высказывает обозреватель газеты Financial Times (FT) Алан Битти.

Судебное решение предоставляет Брюсселю, по его словам, "прекрасную возможность перегруппироваться, набраться смелости и признать, что Трамп гораздо более уязвим, чем предполагает его бравада".

На карту поставлены более важные вещи, чем экспорт сумок и коньяка или даже автомобилей. Речь идет о сохранении мировой торговой системы. Несмотря на непредсказуемость исхода противостояния между Трампом и американской судебной системой, подобный вердикт "обернется по крайней мере неделями или месяцами хаоса и путаницы", говорится в публикации.

В этих условиях лучшим вариантом для ЕС и мировой торговой системы автор называет отказ Брюсселя от всех разговоров с Вашингтоном об односторонних уступках и заключение "антитрамповских сделок" в других регионах планеты.

Федеральный суд США по делам международной торговли ранее заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.

Администрация Трампа уже уведомила, что обжалует вердикт в апелляционном суде США по федеральному округу.