Кто действительно управлял США при Байдене: названо имя

Во время неофициальной беседы с журналистами Project Veritas заместитель главы Национального комитета Демократической партии США Дэвид Хогг заявил, что в период президентства Джо Байдена значительное влияние в Белом доме оказывал Энтони Бернал – ближайший соратник жены президента Джилл Байден. Об этом сообщает The Economic Times.

«Новое тайное расследование Project Veritas вызвало дебаты о внутренней работе Белого дома Байдена с ошеломляющими заявлениями о влиянии Энтони Бернала, начальника штаба бывшей первой леди США Джилл Байден», – говорится в материале.

По словам Хогга, Бернал фактически обладал куда большими полномочиями, чем официальные фигуры администрации. Он отметил, что тот контролировал ключевые решения, оставаясь в тени, и добавил, что лично предпочитал избегать контактов с этим человеком. Энтони Бернал занимал пост старшего советника первой леди и принимал активное участие в предвыборной кампании Джо Байдена. По информации источников, он оказывал заметное влияние на политику и внутридомовые процессы в Белом доме. Материалы, собранные Project Veritas, стали частью масштабной проверки, проводимой Сенатом США.

Сенаторы изучают возможное неформальное влияние, оказываемое приближенными лицами Байдена на управленческие решения в стране. Ранее сообщалось, бывший врач Белого дома Ронни Джексон выразил обеспокоенность состоянием здоровья Байдена. По его словам, физическое и когнитивное состояние экс-президента вызывает серьезные вопросы.