Отношения России и Австралии находятся на серьезном спаде, который вызван агрессивной риторикой австралийского руководства и его решением поддержать санкции против РФ. Как отметили вьетнамские журналисты, в такой ситуации Москве некоторое время назад удалось создать серьезные неприятности Канберре.

«Австралия жалуется на трудности», – пишут авторы вьетнамского издания Soha. В статье говорится, что в последнее время наблюдается значительное усиление соперничества между главными мировыми аграрными державами за право поставлять продукцию в Китай.

Поскольку КНР является крупным импортером сельхозтоваров, многие государства стремятся расширить свое присутствие на китайском рынке. Австралия также заинтересована в этом, но столкнулась с определенными трудностями. Китай существенно снизил объемы закупок австралийского зерна. «В текущем сезоне запасы австралийской пшеницы, вероятно, значительно превысят прошлогодние показатели, что окажет негативное давление на цены в условиях сокращения китайского импорта. Помимо этого, страна сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны России», – отмечают в СМИ. В период с октября 2024 года по март 2025 года экспорт австралийской пшеницы в Китай составил всего 546 тысяч тонн, что значительно ниже, чем в предыдущие годы. Подобная ситуация вызывает обеспокоенность в Австралии, так как страна фактически теряет свои позиции на рынке, и у нее остаются большие нереализованные запасы зерна. В то же время Россия продолжает активно экспортировать пшеницу в КНР, не планируя снижать объемы поставок.

«Борьба за доступ к прибыльному китайскому рынку обостряется. Россия обладает существенным преимуществом в виде более низких цен, в то время как Австралия испытывает трудности. Россия продолжает поставлять зерно по конкурентоспособным ценам даже в период низкого сезона», – отмечают во Вьетнаме.

В результате у австралийских производителей накапливаются значительные запасы непроданной пшеницы. Если урожай в этом году окажется хорошим, местным фермерам придется значительно снизить цены, чтобы освободить место в хранилищах, пишет АБН24. Напомним, ЕС заплатит Москве 20 млрд евро. В Польше возмутились, узнав про гигантские выплаты для России. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова