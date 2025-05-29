Мэр Нью-Йорка: власти начнут обучать школьников использованию криптовалют

Городские власти Нью-Йорка начнут обучать школьников использованию криптовалют. Об этом РИА Новости сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

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Он подчеркнул, что обучение будет проходить непосредственно в школах. Мэр Нью-Йорка отметил, что власти города считают чрезвычайно важной работу по большему информированию населения, в том числе детей, об использовании криптовалют. 28 мая вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом у криптоиндустрии появился сильный союзник.

До этого сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что готов отдать свой криптокошелек, чтобы бывшая вице-президент Камала Харрис попыталась объяснить, что такое блокчейн. По его мнению, попытка Харрис объяснить эту технологию стала бы "величайшим словесным салатом" в истории экс-вице-президента.