СМИ: Маск пытался сорвать сделку OpenAI в ОАЭ

Американский политик и предприниматель Илон Маск пытался сорвать крупную сделку компании OpenAI в ОАЭ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что речь идёт о строительстве одного из крупнейших в мире центров обработки данных с искусственным интеллектом в Абу-Даби.

«Илон Маск приложил немало усилий, чтобы сорвать сделку, если она не будет включать его собственный стартап в сфере искусственного интеллекта», — говорится в материале.

По данным издания, Маск «пришёл в ярость», когда узнал, что глава OpenAI Сэм Альтман отправится вместе с президентом США Дональдом Трампом на Ближний Восток. Источники газеты отметили, что помощникам американского лидера пришлось искать способы успокоить Маска, чтобы не сорвать сделку.

Ранее Маск заявил, что его запланированный срок на позиции специального госслужащего завершается.