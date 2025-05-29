Маск заявил, что его срок на позиции специального госслужащего завершается
Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что его запланированный срок на позиции специального госслужащего завершается.
Об этом он написал в соцсети X.
«Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента (США. — RT) Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», — заявил Маск.
Он также отметил, что миссия DOGE со временем будет только укрепляться.
Ранее газета The Washington Post писала, что Маск решил уйти из политики ради Tesla и SpaceX.
Издание Politico обратило внимание, что Маск начал исчезать из политического информационного поля.