Маск заявил, что его срок на позиции специального госслужащего завершается

Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что его запланированный срок на позиции специального госслужащего завершается.

Об этом он написал в соцсети X.

«Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента (США. — RT) Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», — заявил Маск.

Он также отметил, что миссия DOGE со временем будет только укрепляться.

Ранее газета The Washington Post писала, что Маск решил уйти из политики ради Tesla и SpaceX.

Издание Politico обратило внимание, что Маск начал исчезать из политического информационного поля.