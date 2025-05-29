Трамп оценил подаренный Катаром Boeing

Президент США Дональд Трамп высказался о самолете Boeing 747-8, который подарило ему правительство Катара. Слова Трампа приводит The Guardian.

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Комментируя подарок, Трамп указал на размеры самолета.

«Откровенно говоря, он слишком большой», — сказал он в ответ на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

Американского президента также спросили, будет ли использоваться Boeing 747-8 как борт номер один. Трамп сказал, что лайнер находится в США и «проходит переоборудование по военным стандартам».

Ранее сообщалось, что королевская семья Катара подарит Трампу сверхроскошный Boeing 747-8. Глава Белого дома будет пользоваться подарком до окончания президентского срока, после чего воздушное судно перейдет в фонд президентской библиотеки Трампа.