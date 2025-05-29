США будут отзывать визы у китайских студентов, якобы связанных с КПК
США ужесточают требования к соискателям виз из Китая и будут отзывать разрешение на пребывание в стране у студентов, якобы связанных с Коммунистической партией Китая (КПК). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном в среду пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.
Как следует из заявления Рубио, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США намерены "агрессивным образом отзывать визы у китайских студентов, включая тех, у кого имеются связи с Коммунистической партией Китая, или которые получают образование в критически важных сферах".
"Мы также пересмотрим визовые требования с целью усилить проверку всех будущих заявлений на получение визы из Китайской Народной Республики и Гонконга", - говорится в заявлении Рубио.