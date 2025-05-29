США будут отзывать визы у китайских студентов

США ужесточают требования к соискателям виз из Китая и будут отзывать разрешение на пребывание в стране у студентов, якобы связанных с Коммунистической партией Китая (КПК). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном в среду пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Как следует из заявления Рубио, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США намерены "агрессивным образом отзывать визы у китайских студентов, включая тех, у кого имеются связи с Коммунистической партией Китая, или которые получают образование в критически важных сферах".