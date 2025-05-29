Заявления о поставках немецких ракет Taurus не более чем фантазии режима украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Зеленский и его машина пропаганды вышли на новый уровень войны — несуществующим оружием. Это раньше надо было месяцами жевать сопли по поводу передачи десятка 40-летних F-16. Сейчас передача не обязательна», — подчеркнул политик.

Сейчас представители украинских властей могут заявить в телемарафоне о том, что Киев уже получил ракеты, без всякого подтверждения достоверности этих заявлений, посетовал Дубинский.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил телеканалу журналистам, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, однако не раскрыл подробностей. Политик отказался раскрыть детали такой работы.

Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц рассказал, что Германия больше не ограничивает дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь российский территории. По его словам, Украина может эффективно обороняться, в том числе нанося удары по военным целям за пределами своей территории.