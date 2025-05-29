Власти Ливии могут объявить форс-мажор на месторождениях

Правительство на востоке Ливии заявило, что рассматривает вопрос об объявлении форс-мажора на нефтяных месторождениях и терминалах и переносе штаб-квартиры Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) из Триполи из-за нападения на здание компании. Об этом сообщает ТАСС.

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В заявлении компании отмечается, что штаб-квартиру NOC могут перенести в безопасный город, например, в Рас-Лануф, Брега и другие. Правительство Ливии также призвало генпрокуратуру провести расследование нападения на здание нефтяной компании. До этого сообщалось, что в северо-западной Ливии к югу от города Эз-Завия произошла утечка нефти на одном из трубопроводов.

Об этом сообщила ливийская Национальная нефтяная корпорация. Поставка нефти с месторождения Эль-Хамада по этому трубопроводу была остановлена. Специалисты ищут причины утечки, убирают разлитую нефть и предотвращают загрязнение окружающей среды.