Украина стремится избежать прямого диалога с Россией. Киев пытается втянуть в переговорный формат европейские страны, чтобы сорвать возможность дипломатического урегулирования конфликта, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишут «Известия».

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«Украина пытается всячески втянуть за собой европейские страны для того, чтобы они срывали в любом варианте переговоры. И они для этого будут максимально пытаться использовать запрещенные инструменты», — подчеркнул он.

Как отметил Мирошник, Киев стремится использовать весь доступный арсенал средств для срыва любого диалога между Россией и Соединенными Штатами. Киев хочет отыгрывать европейскую повестку, которая заключается в необходимости максимально долго продолжать военные действия, заключил посол.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, что украинские власти тянут время в ущерб себе, размышляя над меморандумом по урегулированию конфликта. По мнению аналитика, в текущей ситуации самым главным является то, что РФ «не ведется на остановку и перемирие».

В свою очередь, в Минобороны РФ посетовали, что руководство Украины не реагирует на готовность России к диалогу об урегулировании конфликта.