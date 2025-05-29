Китай выступил против одного решения Трампа

Новый масштабный проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол») расшатывает глобальную систему безопасности и открывает ящик Пандоры.

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган, передает РИА Новости.

«Подобные проекты нарушают принципы Договора о космосе, а также повышают риск превращения космоса в зону боевых действий и разжигания новой гонки вооружений, расшатывающей глобальную систему безопасности и контроля над вооружениями, словно в очередной раз открывая ящик Пандоры», — отметил представитель оборонного ведомства.

Чжан Сяоган подчеркнул, что Китай призывает США прекратить военное освоение космоса и предпринять действия, необходимые для «поддержания глобальной стратегической стабильности».

Трамп планирует заключить грандиозную сделку с Россией и Китаем

24 мая исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Трамп хочет впервые в мировой истории приступить к размещению оружия в космосе. По его словам, цель «Золотого купола» заключается в расширении американского потенциала и способности перехватывать гиперзвуковые и крылатые ракеты, в том числе из России и Китая.