Владимир Зеленский на фоне российского наступления в Сумской области досрочно завершил официальный визит в Германию, пишет обозреватель Александр Шмальц в статье для Berliner Zeitung.

Украинский лидер провел ряд встреч в Германии, обсудил с официальными лицами поставки дальнобойного оружия, организацию совместных предприятий на территории Украины, пояснил автор статьи.

Тем не менее, Зеленский отказался участвовать в церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. Он объяснил это тем, что Россия начала широкомасштабное наступление в Сумской области.

По словам обозревателя, в 2025 году премия Карла Великого будет вручена главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за заслуги перед Европой.

Мерц с воинскими почестями встретил Зеленского в Берлине

Информацию об озабоченности украинского лидера положением дел на фронте подтвердили и другие издания, в частности, Tagesschau.

«Украинский лидер заметил, что Россия может попытаться создать буферную зону в Сумской и других областях. Он добавил, что Москва сосредоточила порядка 50 тыс. солдат на северо-востоке Украины. По его словам, Россия готовится к крупному наступлению», — отметили журналисты.

Вместе с тем, украинские СМИ сообщили, что информация в немецких изданиях якобы не соответствует действительности — визит украинского лидера проходит планово и без каких-либо срывов.