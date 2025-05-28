В Словакии разрешат есть медведей

Власти Словакии будут передавать ресторанам и торговым сетям мясо отстреленных медведей при условии, что оно безопасно для употребления. Об этом заявил госсекретарь Министерства экологии республики Филип Куффа, передает Euractiv.

Портал отметил, что ранее в стране начали отстрел бурых медведей из-за случаев их нападения на людей. Братислава намерена сократить их популяцию с 1,3 тысяч особей до тысячи. На этом фоне власти республики приняли решение «продавать отстрелянные экземпляры» в рестораны и торговые сети.

«Мы передадим для потребления каждую пойманную особь, которая соответствует санитарным нормам», — сказал Куффа, подчеркнув, что «мясо медведей можно есть».

Однако данное решение вызвало критику со стороны оппозиции государства. В частности, европарламентарий Мартин Хойсик охарактеризовал действия Министерства экологии как превращение в «мясную лавку», назвав это «трагедией и позором».

Кроме того в Euractiv обратили внимание на то, что в мясе медведей часто содержатся личинки трихинелл, которые опасны для человека.