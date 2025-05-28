Киев потребовал немедленно предоставить ей российский меморандум

Российская сторона должна немедленно передать свой меморандум Украине, если он уже готов. Об этом в социальных сетях написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Зачем ждать до понедельника? Если РФ разработала «меморандум» — можно передать его немедленно. Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как было договорено ранее. Только хорошо подготовленная встреча имеет потенциал для достижения ощутимых результатов», — написал Сибига в социальной сети X.

До этого министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому украинский меморандум о прекращении огня и потребовал от Москвы передать свой документ до нового раунда переговоров.

Он утверждает, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Он напомнил, что у России есть еще четыре дня на то, чтобы передать Украине документ для обработки.