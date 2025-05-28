Во Франции рассказали о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца

Удар ракетами Taurus по Москве привел бы к политическому концу канцлера Германии Фридриха Мерца, особенно если РФ ответит на это. С таким мнением выступил французский аналитик Ксавье Моро, пишет РИА Новости.

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«Если верить Маргарите Симоньян, которая недавно сделала публикацию на эту тему и которая хорошо информирована, на уровне российских кабинетов, думают о том, что если Taurus ударит по Москве, то не останется выбора, кроме как нанести ответный удар по Берлину», — подчеркнул эксперт.

При этом французский аналитик сомневается, что подобный сценарий реализуется, так как Фридрих Мерц не хочет войны. Канцлер понимает, что с политической точки зрения это будет его конец, резюмировал Моро.

Мерц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

До этого Мерц подтвердил, что ФРГ снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины вглубь России. Помимо этого, главы Минобороны стран Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

В свою очередь, Маргарита Симоньян в соцсетях допустила, что Москва может в ответ ударить по Берлину в случае, если российскую столицу атакуют дальнобойными ракетами Taurus.