Умеров передал Мединскому документ о прекращении огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому документ о прекращении огня, сообщает "РБК-Украина". Речь идет о проекте меморандума, в котором прописаны условия урегулирования конфликта. Стороны договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая подготовить такие документы и обменяться ими. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российская делегация будет готова передать проект меморандума украинской стороне во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

"Российская сторона имеет еще не менее четырех дней до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", - приводит украинское издание слова Умерова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио проинформировал его, что Москва подготовила документ для проведения второго раунда прямых переговоров с Украиной.

Владимир Мединский также сообщал, что звонил Рустему Умерову и назвал ему место и время проведения новой встречи, на которой российская делегация передаст свой вариант меморандума.