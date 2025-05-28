Трамп заявил, что разочарован из-за продолжающихся боев на Украине

Трамп заявил, что разочарован из-за продолжающихся боёв на Украине
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о своём разочаровании продолжающимися боями на Украине.
«Я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда были убиты люди… Я этим очень разочарован», — заявил Трамп.
В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп также подтвердил свою готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп получает неполную информацию о конфликте на Украине.