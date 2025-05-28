Трамп ответил на вопрос, хочет ли Путин закончить конфликт

.Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, хочет ли российский лидер Владимир Путин закончить конфликта на Украине. Об этом американский политик сообщил в ходе общения со СМИ 28 мая.

Напомним, глава Белого дома также заявил, что в ближайшие полторы-две недели станет известно, «хочет ли РФ окончания конфликта».

Вместе с тем он выразил разочарованием тем, что «происходит в последние нескольких ночей» на фоне переговорного процесса. Трамп подчеркнул, что через две недели Соединенные Штаты поймут, затягивается ли окончание конфликта на Украине.

Также президент США выступил с предупреждением, что «американцы начнут действовать иначе, если поймут, что их водят за нос», однако, что именно они будут делать, не сообщил.

Ранее президент Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом заявлял, что Россия выступает за остановку боевых действий, но для этого необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Трамп прокомментировал возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Российский лидер заявлял, что стороны должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что переговорная группа готова представить свои предложения по достижению устойчивого урегулирования конфликта представителям Украины 2 июня в Стамбуле.