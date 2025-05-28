Politico раскрыло роли Ермака и Зеленского в их отношениях друг с другом

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак взаимодействуют друг с другом как артист и продюсер. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

"На Украине часто называют Ермака продюсером в правящей дуополии, а бывшего телекомика Зеленского - исполнительской звездой", - говорится в материале издания.

По словам одного из экс-министров Украины, Ермак выстроил грамотную коммуникацию с Зеленским - например, он предлагает начальнику готовые решения, так как тот не хочет погружаться в детали.

Зеленский заставил Ермака надеть костюм на встречу в Белом доме

В связи с этим Ермак, пользуясь психологическими приемами, стал самым влиятельным человеком в администрации Зеленского, устранив многих несогласных с ним чиновников.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко рассказывал, что Валерий Залужный в свою бытность главнокомандующим украинской армией прилюдно унизил Андрея Ермака, после чего тот отдал приказ СБУ на захват генерала.