ХАМАС заявил о готовности отпустить 10 израильских заложников

ХАМАС заявил о готовности отпустить десятерых израильских заложников и передать тела нескольких погибших. Палестинское движение объявило, что достигло соглашения со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом относительно сектора Газа.

«ХАМАС достиг соглашения с Уиткоффом относительно общей рамки договоренностей, которая позволит достичь постоянного прекращения огня [в Газе], вывода из анклава израильских военных и возобновления поставок туда гуманитарной помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале радикальной группировки, передает ТАСС.

Радикалы добавили, что достигнутое соглашение «предусматривает освобождение десяти израильских заложников и передачу другой стороне нескольких тел погибших пленников в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных». Данных о том, сколько погибших заложников готово передать движение, пока нет. В настоящий момент боевики «ожидают окончательного ответа» на свое предложение.

ХАМАС подчеркнул, что готов также передать власть в Газе «специальному комитету, который возьмет на себя управление сектором сразу после заключения соглашения».

Глава правительства и МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани 25 мая заявил, что непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем по урегулированию конфликта в секторе Газа зашли в тупик. На следующий день египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил со ссылкой на источник, что стороны переговоров по Газе продолжают консультации, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в ближайшее время.

В тот же день источник в израильской политической системе сообщил ТАСС, что «Израиль ведет интенсивные переговоры с посредниками о возвращении похищенных». При этом, по его словам, условия, выдвигаемые палестинским движением, «неприемлемы» для Израиля.