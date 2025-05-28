Трамп ответил на вопрос о вводе санкций против России

США не будут вводить санкции против России, поскольку не хотят испортить процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом Дональд Трамп, трансляцию ведет официальный YouTube-канал Белого дома.

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«Я не хотел испортить сделку [по Украине]», — ответил американский лидер на вопрос журналистов о том, почему он не стал вводить новые ограничения против Москвы.

Также Трамп заявил, что в Вашингтоне увидят в течение следующих двух недель, проясняется ли ситуация на Украине. Он подчеркнул, что если это не произойдет, то американская сторона поменяет свой подход к разрешению кризиса.

Ранее глава Белого дома сообщил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если возникнет такая необходимость.