Трамп заявил о скорых новостях по урегулированию на Украине

Трамп попросил две недели на прояснение ситуации с Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что ситуация с мирным урегулированием на Украине прояснится в течение двух недель. Об этом пишет РБК.
Журналисты попросили американского лидера рассказать, действительно ли Россия желает урегулировать конфликт.
«Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро», — отметил Трамп.
Президент заметил, что спецпосланник Стив Уиткофф «делает феноменальную работу» в целях урегулирования.
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Вместе с тем, пояснил Трамп, до подписания документа с договоренностями «никто не сможет» сказать, как будут развиваться события.
Ранее глава США предостерег власти Израиля от каких-либо необдуманных действий, которые поставят под угрозу переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке.