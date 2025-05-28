Трамп заявил о скорых новостях по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что ситуация с мирным урегулированием на Украине прояснится в течение двух недель. Об этом пишет РБК.

Журналисты попросили американского лидера рассказать, действительно ли Россия желает урегулировать конфликт.

«Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро», — отметил Трамп.

Президент заметил, что спецпосланник Стив Уиткофф «делает феноменальную работу» в целях урегулирования.

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Вместе с тем, пояснил Трамп, до подписания документа с договоренностями «никто не сможет» сказать, как будут развиваться события.

Ранее глава США предостерег власти Израиля от каких-либо необдуманных действий, которые поставят под угрозу переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке.