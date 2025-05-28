Трамп: США рассчитывают в течение двух недель решить, как идут переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает примерно в течение двух недель решить, как идут переговоры по урегулированию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня. Он подчеркнул, что РФ рассчитывает на поддержку этой встречи от всех, кто искренне хочет успеха мирного процесса.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. В ходе встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.