Зеленский заставил Ермака надеть костюм на встречу в Белом доме

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что это Владимир Зеленский велел ему надеть костюм на встречу в Белый дом в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

В феврале Зеленский опубликовал у себя в соцсетях видео, посвященное началу визита украинской делегации в США. На ролике Ермак впервые за долгое время надел официальный костюм. Также в кадре можно увидеть самого Зеленского в черной вышиванке с трезубцем, черных штанах и черных кроссовках.

«На самом деле, он сказал Politico, что это его босс сказал ему надеть костюм», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что Зеленский неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами, особенно в плане одежды. На большей части таких мероприятий он предпочитал появляться в милитари-стиле. При этом в ряде стран, в том числе США, не раз выражали недовольство по поводу того, что Зеленский «не уважает официальный стиль». На вопрос о том, когда он наденет костюм Зеленский заявлял, что сделает это, когда закончится конфликт.