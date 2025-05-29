В Госдепе раскрыли подробности разговора Рубио и Лаврова

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым высоко оценил обмен пленными, который состоялся в минувшие выходные. Об этом сообщает Госдеп.

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«Госсекретарь Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Кроме того, госсекретарь США в очередной раз призвал российскую сторону к конструктивному диалогу с Украиной, отметив, что это единственный способ достичь мирного урегулирования и завершить конфликт.

Ранее МИД России сообщил, что Лавров проинформировал Рубио о подготовке «конкретных предложений» к новому раунду переговоров России и Украины в Стамбуле.