Зеленский неожиданно объяснил слова о «войне до 2026 года»
Владимир Зеленский уточнил сказанные им ранее слова о том, что военный конфликт будет продолжаться до 2026 года. Он заявил, что Украина в таком состоянии находиться так долго не может.
Украинский лидер высказался об этом на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Зеленский заявил, что экономика России якобы начала чувствовать санкции, однако, по его мнению, российская армия реально будет чувствовать их, начиная где-то с июня 2026 года.
По словам главы киевского режима, для Украины это «очень долго» и воевать так долго она не хочет.
Зеленский заявил о постоянном наступлении российских войск
Также Зеденский призвал принять 18-й пакет, который уже разрабатывается. И потребовал очень сильный пакет санкций от США.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что надо закреплять тенденцию ежемесячной отправки на СВО десятков тысяч добровольцев.