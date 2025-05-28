Зеленский неожиданно объяснил слова о «войне до 2026 года»

Владимир Зеленский уточнил сказанные им ранее слова о том, что военный конфликт будет продолжаться до 2026 года. Он заявил, что Украина в таком состоянии находиться так долго не может.

Украинский лидер высказался об этом на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Зеленский заявил, что экономика России якобы начала чувствовать санкции, однако, по его мнению, российская армия реально будет чувствовать их, начиная где-то с июня 2026 года.

По словам главы киевского режима, для Украины это «очень долго» и воевать так долго она не хочет.

Зеленский заявил о постоянном наступлении российских войск

Также Зеденский призвал принять 18-й пакет, который уже разрабатывается. И потребовал очень сильный пакет санкций от США.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что надо закреплять тенденцию ежемесячной отправки на СВО десятков тысяч добровольцев.