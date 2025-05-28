Женщина умерла на 11 минут и рассказала о рае и аде

68-летняя жительница американского штата Канзас Шарлотта Холмс утверждает, что во время клинической смерти ей удалось побывать в раю и аду. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина рассказала, что после остановки сердца на 11 минут она пережила удивительное "путешествие", наблюдая за происходящим вокруг, в том числе видя со стороны собственное тело.

По словам Холмс, она ощущала запахи прекрасных цветов, видела живописные пейзажи и слышала чарующую музыку. Женщина осознала, что находится на небесах. Ее вели ангелы, и она испытывала лишь чистую радость, видя умерших родственников, святых и Бога в виде яркого света.

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Затем Бог показал ей ад, наполненный криками боли и запахом гниющей плоти, с целью предупредить людей об их возможной участи, если они не изменят свой образ жизни.

Холмс убеждена, что людям нужна надежда и знание о том, что после смерти есть "что-то", что невозможно описать словами.