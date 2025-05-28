Маск раскритиковал «большой и прекрасный» законопроект Трампа

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, раскритиковал законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы, обещанные президентом Дональдом Трампом США во время предвыборной кампании. Об этом пишет Financial Times.

По мнению бизнесмена, инициатива подрывает работу Департамента эффективности госуправления (DOGE) США, который он курировал в феврале-апреле 2025 года.

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», — признал Маск.

Законопроект, который сам Трамп охарактеризовал как «большой и прекрасный» (big beautiful bill), предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей. Документ насчитывает 1 тыс. страниц основного текста и 42 страницы поправок.

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Среди положений — продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2017 году, отмена налогов на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличение потолка госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам.

Документ уже получил одобрение палаты представителей США, но с минимальным перевесом. За поправки проголосовали 215 республиканцев, против выступили все 214 демократов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассчитывает, что конгресс утвердит документ к 4 июля, Дню независимости США.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office), дефицит бюджета страны в случае принятия законопроекта повысится на $3,3 трлн за 10 лет.

Напомним, что Маск был одним из крупнейших спонсоров президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году. По оценкам The New York Times, он потратил свыше $250 млн, чтобы помочь Трампу победить на выборах.