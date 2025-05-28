Маск раскритиковал «большой и прекрасный» законопроект Трампа

Илья Родин

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, раскритиковал законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы, обещанные президентом Дональдом Трампом США во время предвыборной кампании. Об этом пишет Financial Times.

Маск раскритиковал «большой и прекрасный» законопроект Трампа
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По мнению бизнесмена, инициатива подрывает работу Департамента эффективности госуправления (DOGE) США, который он курировал в феврале-апреле 2025 года.

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», — признал Маск.

Законопроект, который сам Трамп охарактеризовал как «большой и прекрасный» (big beautiful bill), предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей. Документ насчитывает 1 тыс. страниц основного текста и 42 страницы поправок.

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Среди положений — продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2017 году, отмена налогов на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличение потолка госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам.

Документ уже получил одобрение палаты представителей США, но с минимальным перевесом. За поправки проголосовали 215 республиканцев, против выступили все 214 демократов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассчитывает, что конгресс утвердит документ к 4 июля, Дню независимости США.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office), дефицит бюджета страны в случае принятия законопроекта повысится на $3,3 трлн за 10 лет.

Напомним, что Маск был одним из крупнейших спонсоров президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году. По оценкам The New York Times, он потратил свыше $250 млн, чтобы помочь Трампу победить на выборах.