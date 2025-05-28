Мерц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским не ответил прямо на вопрос о готовности поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает РБК.

По его словам, было подтверждено намерение министров обороны Германии и Украины «более тесно сотрудничать в этой области».

«Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие. Мы также хотим обеспечить совместное производство», — так ответил немецкий канцлер.

Также Мерц добавил, что ФРГ будет стремиться обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) «всеми возможностями».

Кроме того, канцлер повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия ВСУ Западом больше нет.

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подвергся критике со стороны однопартийцев из-за неясных высказываний о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет европейское издание Politico.

По его данным, неопределенность вокруг позиции Германии вызвала раздражение даже в рядах возглавляемого Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС) и грозит омрачить визит Владимира Зеленского в Берлин 28 мая.

Один из ведущих представителей ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что высказывания канцлера лишь подчеркивают слабость Европы.

"Нет никаких признаков того, что Германия наконец передаст Украине крылатые ракеты Taurus, - написал он в X. - Я по-прежнему не вижу единства в коалиции и политической воли".

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Глава канцелярии канцлера ФРГ Торстен Фрай заявил, что Берлин «внимательно рассмотрит» все возможности для того, чтобы эффективно поддерживать Украину.

Так он прокомментировал вероятность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, пишет Tagesschau.

«Мы внимательно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы иметь возможность эффективно поддерживать Украину», — сказал Фрай.

В то же время он выразил недовольство тем, что подобные вопросы обсуждаются в публичном пространстве. Политик назвал такое развитие событий «неправильной стратегией».

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Никто на Западе не может понять слова канцлера Германии Фридриха Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никто не может добиться ответа от Берлина: он (Мерц) это сказал случайно или это ошибка? Взрослые люди в цитадели западного образа мысли — даже там они не могут понять», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

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Берлин может предоставить Киеву деньги на разработку собственных крылатых ракет дальностью до 2,5 тысяч километров. Об этом рассказали источники Bild.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц может объявить на сегодняшней встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Речь, вероятно, также пойдет о передаче ВСУ дополнительных РСЗО Mars-2 с дальностью стрельбы до 85 километров, GPS-наводимых ракет M30 и M31.

Издание подчеркивает, что дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут. Эта тема, в принципе, считается в германском правительстве «табуированной».

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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с Life.ru заявил, что в Германии отсутствует единое мнение насчет возможных поставок Киеву ракет Taurus, но при этом в ФРГ есть группа политиков, желающих сотрудничать с Россией, а не испытывать терпение Москвы, поставляя Украине все более опасные вооружения.

Как заметил собеседник издания, смена германской риторики о разрешении ударов вглубь территории РФ свидетельствует о том, что на самом деле внутри самой Германии и ее политических элит ведется борьба за понимание ситуации. Он обратил внимание на то, что в ФРГ есть условное крыло «ястребов», и есть крыло умеренных политиков, и эти две группы могут принадлежать к одной и той же партии, к той же коалиции и даже входить в состав правительства, и это наглядно показывает, что в настоящий момент у немцев есть двойственность в понимании стратегии.

Впрочем, Перенджиев указал, что эта двойственность не дает понимания, кто победит. Эксперт отметил, что умеренные политики понимают, что с Россией лучше не ссориться, а развивать экономические отношения. Данная группа, по словам собеседника издания, не возникла из ниоткуда, это все те же люди, которые вместе с РФ создавали «Северный поток» и оказывали противодействие президенту США Дональду Трампу, когда тот давил на немцев, чтобы они прекратили сотрудничество с Россией по трубопроводу.

С другой стороны, второе направление предназначено для того, чтобы успокоить РФ, уточнил эксперт. Перенджиев подчеркнул, что Россия не может не учитывать вариант поставок Германией ракет Taurus киевскому неонацистскому режиму и разрешение бить дальнобойными ракетами по российской территории.

Собеседник издания добавил, что Россия будет принимать все необходимые меры, и они связаны не только с построением противоракетной обороны, но и с ведением разведки и уничтожением всего поступающего на Украину оружия и военной техники.