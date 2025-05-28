Король Карл III купил китайский автомобиль

Британский король Карл III купил китайский электромобиль Lotus Eletre, стоящий 210 тысяч долларов (около 17 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Daily Beast.

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Обычно британские монархи предпочитают покупать британские автомобили. Например, в молодости Карл водил Aston Martin DB6, подаренный Елизаветой II. Кроме того, в королевском гараже имеются Rolls-Royce, Land Rover и Bentley.

В последнее время дела у британской автопромышленности идут не лучшим образом, и это затронуло даже королевскую семью.

«Во дворце намекнули: если Bentley не сможет выпускать лимузины для официальных нужд с электрическим приводом, они рассмотрят и других производителей», — цитирует издание The Sun слова анонимного придворного.

Электромобиль Lotus Eletre, который купил король, представляет собой именно такой компромисс. С одной стороны, у него есть британские корни: его разработала компания Lotus, основанная в Великобритании в 1952 году и больше 70 лет производившая спорткары. В то же время в 2017 году владельцем 51 процента ее акций стал китайский автогигант Geely Automobile. С 2021 года производство перенесли в китайский город Ухань.

Машину, купленную Карлом, заранее перекрасили в фирменный цвет британской монархии — королевский бордовый. Король планирует ездить на электромобиле по одному из своих сельских поместий.

Король всегда благоволил экологичным машинам, но, похоже, осознает, что королевский бордовый — единственно уместный цвет, даже вне официальных мероприятий. Личный автомобиль монарха, совпадающий по стилю с государственными машинами, будет выглядеть куда представительнее

Ранее сообщалось, что Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра. Импровизированное выступление короля сорвало аплодисменты и попало на видео.