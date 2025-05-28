Наряд Зеленского в Берлине сравнили с тюремной робой

Наряд президента Украины Владимира Зеленского на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сравнили с тюремной робой. Об этом сообщает РИА Новости.

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Украинский лидер во время поездки в Германию отказался от привычного милитари-стиля, отдав предпочтение в куртке черного цвета. Журналисты сравнили вещи политика с тюремной робой и спецодеждой охранников.

Среди заявленных целей приезда — встреча с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем. При этом немецкие СМИ сообщали, что этот визит не приведет к решению Германии начать поставки дальнобойных ракет Taurus.

Зеленского пристыдили за наряд на встрече с Трампом. Почему именно он мог рассорить двух президентов?

В марте Зеленского пристыдили из-за наряда на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Один из репортеров спросил у Зеленского, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм.