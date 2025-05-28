В США заявили о приписывании Трампом России реальной победы

Президент США Дональд Трамп бросил Украину. Он после контактов с Путиным не поднимает больше тему завершения конфликта и отказался от любых дипломатических инициатив. Об этом пишет Financial Times (FT).

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По информации источников издания, в риторике главы Белого дома все жестче звучит формулировка «Украина — не моя проблема», а реальную победу он открыто приписывает России.

Также вместо попыток посредничества или давления на Москву, американский лидер демонстрирует стремление к сближению с Кремлем. При этом, даже критикуя президента РФ Владимира Путина, Трамп игнорирует просьбы Киева и сигналы европейских союзников, говорится в статье.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации Вашингтона сообщала, что Трамп не планирует оказывать на Москву ни политического, ни экономического давления.

По словам одного из чиновников Белого дома, Трамп дистанцировался и от обещаний Парижа, Берлина и Лондона ввести дополнительные санкции против России в случае срыва возможного перемирия.

Ранее Владимир Зеленский завил, что отсутствие Украины на саммите НАТО, будет «победой Путина».