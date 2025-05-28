Украинский депутат рассказал, что будет с имуществом УПЦ в случае ее запрета

Так как в Киеве не скрывают желания законодательно запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), народный депутат Никита Потураев открыто рассказал, что будет с имуществом УПЦ в случае ее запрета. Об этом сообщил Telegram-канал Союза православных журналистов (СПЖ) Украины.

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Как заметил украинский парламентарий, если храмами владеет государство, общины УПЦ оттуда выгонят. В качестве примера он привел судьбу Киево-Печерской и Почаевской лавр, которые отнимают у УПЦ.

Если храмы находятся в коммунальной собственности, депутат предложил вернуть имущество в местное самоуправление. Если же церковь в частной собственности, то имущество "может у них остаться - у нас частная собственность неприкосновенна", отметил Потураев. Однако, по его словам, проводить богослужения в этих храмах будет запрещено.

"Пусть там овощи хранят, торгуют, казино открывают. Это их дело, это их частная собственность", - заявил нардеп.

Также Потураев добавил: "Мы не фашисты, что бы о нас ни говорили, мы правовое государство".

По его словам, прихожане запрещенной общины смогут собираться лишь "где-то в доме". Но и там за ними будет следить государство. В случае "пропаганды русского мира" на такие богослужения, подчеркнул Потураев, придут представители СБУ. Нардеп уверяет, что СБУ в народе называют "Служба Божия Украины".