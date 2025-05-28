Пока вы не уснули:  ответ Кремля на предупреждение Трампа Путину и трагедия в Байкальске

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Кремль ответил на предупреждение Трампа Путину

У России, как и у США, есть собственные национальные интересы, которые стоят превыше всего.

Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, передает ТАСС.

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Подросток мог зарезать друзей в Байкальске "из-за отказа в сексе"

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17-летний парень мог зарезать четверых друзей и устроить пожар в Байкальске из-за того, что его отвергла девушка, к которой он настойчиво приставал, пишет Baza.

Парень организовал на даче своего старшего брата вечеринку для своей подруги в честь ее 15-летия. Во время празднования он начал приставать к ней. По данным канала, парень пытался заставить ее заняться с ним сексом, девушка сопротивлялась. В итоге парень, схватив нож, напал на своих друзей, которые заступились за подругу.

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Мерц анонсировал дальнобойные удары Киева по России

Канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине вновь намекнул на дальнобойные удары ВСУ по территории России.

"Не будет ограничений для дальнобойного оружия", - сказал Мерц.

Он добавил, что ВСУ смогут "поражать военные цели вне украинской территории".

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Зеленский рассказал о звонке Умерова Мединскому после переговоров

Министр обороны Украины и глава делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров звонил главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны»

По словам украинского лидера, Умеров узнавал о готовности российской стороны озвучить свои условия для прекращения боевых действий. Он также сообщил, что в ответ на это Мединский сказал, что российская сторона предоставит меморандум по урегулированию конфликта.

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Минфин России не нашел денег для поддержки кризисной отрасли

В федеральном бюджете нет средств на покрытие выпадающих доходов РЖД на случай, если монополиста обяжут предоставлять скидки угольным компаниям для поставок на экспорт. Об этом говорится в письме министра финансов Антона Силуанова в адрес президента страны Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Позицию ведомства, сформированную после утверждения антикризисной программы для угольной отрасли в начале мая, подтвердили и другие собеседники издания, связанные с угольщиками.

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Бросивший отраву в вольеры с животными в Московском зоопарке объяснил свой поступок

Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке мужчина объяснил свой поступок. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина хотел привести животных в чувство. Для этого он купил в аптеке валерьянку и решил дать лекарство рысям и леопардам, чтобы их успокоить. Таблетки отправлены на экспертизу.

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Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после прибытия из США впервые публично назвал Россию «врагом».

Он заявил, что Российская Федерация и ее союзники становятся «все более агрессивными», передает РИА «Новости».

Также Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России, которые начались на Балтике.

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В деле о расправе над участником СВО появился полицейский

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения в Армавире на участника специальной военной операции (СВО), была установлена причастность к преступлению 28-летнего сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следователи восстановили картину произошедшего с военнослужащим, которого врачи не смогли спасти от полученных в живот ножевых ранений.

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СМИ: Врачи выявили у Киркорова частичное отмирание кожи

У певца Филиппа Киркорова был обнаружен некроз кожных тканей. Об этом сообщает Super.ru с ссылкой на заключение врачей.

Утверждается, что народный артист получил ожог второй степени, который осложнился воспалением суставов и частичным отмиранием кожи. В таком случае рекомендовано наблюдаться у хирурга, посещать ежедневные перевязки и строго ограничить физические нагрузки.

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Концерты Ани Лорак потребовали отменить из-за сообщений о связи с ВСУ

Концерты певицы Ани Лорак на Ставрополье оказались под угрозой срыва, сообщает Kp.ru. Местные активисты просят отменить выступления из-за слухов о связи артистки с ВСУ.

В Ставропольский край Лорак должна приехать в августе этого года. Концерты запланированы в столице региона и в Ессентуках. Однако общественники потребовали перед этими шоу проверить деятельность вокалистки.

«Как-то это не очень правильно, не находите? Стоит ли нам давать ей сцену в нашем городе? И кто вообще одобрил ее выступление в Ставрополе?» - возмущаются активисты.

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