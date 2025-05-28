Зеленский рассказал о звонке Умерова Мединскому после переговоров

Министр обороны Украины и глава делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров звонил главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны»

По словам украинского лидера, Умеров узнавал о готовности российской стороны озвучить свои условия для прекращения боевых действий. Он также сообщил, что в ответ на это Мединский сказал, что российская сторона предоставит меморандум по урегулированию конфликта.

В России ответили на просьбу заменить Мединского на переговорах с Украиной

16 мая в турецком Стамбуле впервые с 2022 года прошли прямые переговоры между Россией и Украиной. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров, российскую — Владимир Мединский.