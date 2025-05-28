Зеленский рассказал о возможной победе Путина над НАТО

Если Украины не будет на саммите НАТО в июне, то это станет победой президента России Владимира Путина над альянсом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

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Он допустил, что в этом саммите Украина не будет принимать участие. Зеленский добавил, что Киев «получил сигналы» от партнеров относительно участия, но хотел бы иметь открытый разговор с ними.

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«По моему мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа Путина, но не над Украиной - а над НАТО. Поэтому решение за партнерами», — сказал президент.

Ранее Зеленский рассказал о готовности к переговорам с Россией. Он добавил, что это могут быть как прямые переговоры, так и переговоры при посредничестве США и стран Евросоюза.