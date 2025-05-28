Мерц пообещал «сделать все», чтобы «Северный поток — 2» не был запущен

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин «сделает все», чтобы газопровод «Северный поток» не был вновь введен в эксплуатацию. Об этом сообщает портал 20minutes.

Заявление о «Северном потоке» Мерц сделал в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Также канцлер пообещал усиливать давление на Россию.

Мерц заявил, что Германия поможет Украине производить собственные ракеты «без ограничений по дальности». Он сообщил, что немецкие и украинские министры подпишут «меморандум о взаимопонимании относительно украинских систем вооружения большой дальности».

По словам Мерца, сотрудничество на промышленном уровне может осуществляться как на Украине, так и в Германии.

Ранее СМИ писали, что в 18-й пакет санкций, над которым работает ЕС, могут войти не только меры против танкеров, перевозящих российскую нефть, но и «символичный пункт» о полном отказе от системы «Северный поток». Сообщалось, что если эти санкции будут приняты, ремонт и повторная эксплуатация газопровода в будущем будут запрещены законом.

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До этого немецкие СМИ сообщали, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Утверждалось, что в рамках этих сделок после завершения украинского кризиса могут возобновиться поставки российских ресурсов в Европу.

Источники СМИ заявляли, что переговоры между представителями США и России ведутся непублично, и в них также участвуют Федеральная канцелярия и Федеральное министерство экономики Германии. Предполагалось, что в рамках сделки Россия будет продавать сырье, США - доставлять его, и в результате обе страны будут получать деньги от европейцев.