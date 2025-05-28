Мерц: Германия сделает все, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен

Германия сделает все возможное для того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» больше никогда не возобновил работу. Об этом в среду, 28 мая, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц во время общения с журналистами после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине.

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— Я говорю за ФРГ. В этой связи мы сделаем все, чтобы «Северный поток — 2» не мог быть снова запущен, — передает слова главы правительства Германии РИА Новости.

11 мая западные СМИ сообщили, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц обсудили возможность блокировки «Северного потока — 2», если Россия не согласится на предложенное 30-дневное перемирие с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда также считает, что газопровод и вовсе должны быть демонтирован, поскольку, по его мнению, это даст дополнительную стимуляцию для развития экономики европейских стран.

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При этом власти США со своей стороны обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода и других российских активов в Европе в рамках переговоров по урегулированию военного конфликта на Украине. Подобную инициативу подтвердил бывший генеральный директор проекта «Северный поток — 2» Маттиас Варниг, который уже разрабатывает план возобновления работы газопровода с участием американских инвесторов.