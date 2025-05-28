Владимир Зеленский говорит о необходимости встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поддерживать иллюзию своей значимости. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

При этом, по мнению Артема Дмитрука, Владимиру Путину, который является легитимным главой государства и одним из ключевых мировых лидеров, просто незачем встречаться с Владимиром Зеленским.

«Зеленский продвигает эту идею только для того, чтобы поддерживать иллюзию своей значимости, отвлекая внимание от полного краха и потери контроля внутри страны», - пояснил Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Политик считает, что эта встреча маловероятна, так как Зеленский выступает лишь в качестве инструмента, используемого внешними игроками, и вести переговоры с ним - бессмысленно.

Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов на Украине, так как рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента.