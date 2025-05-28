Король Карл призвал к защите канадских ценностей в ответ на угрозы Трампа

Король Карл III совершил важный двухдневный визит в Канаду — одну из 14 стран, где он формально считается главой государства. Этот визит стал не только демонстрацией поддержки канадского народа, но и, по мнению политологов, мощным политическим посланием в ответ на недавние утверждения президента США Дональда Трампа, который в своих заявлениях не скрывал намерений сделать Канаду «51-м штатом». В свете этих событий монарх выступил с речью, которая стала своеобразным предупреждением и напоминанием о ценностях, объединяющих канадцев и их государство.

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В последние месяцы отношения между США и Канадой оказались под угрозой из-за слов Трампа, который заявил, что страна должна стать частью США, что вызвало шок и возмущение в канадском обществе. В ответ на это, канадские политики, включая премьер-министра Марка Карни, ясно дали понять, что их страна «никогда-никогда не будет выставлена на продажу для США».

«Сейчас в мире происходят глобальные перемены: торговые войны, политическая поляризация, рост популизма и угрозы суверенитету. В таких условиях визит короля стал не только церемониальным событием, но и политическим актом, подчеркивающим важность единства, демократии и верховенства закона», — отмечают королевские эксперты.

На открытии парламента в Оттаве, в присутствии высокопоставленных политиков, включая недавно избранного премьер-министра Марка Карни, а также представителей коренных народов и парламентариев, Карл III произнес речь, которая стала одним из ключевых моментов его визита. В 25-минутной речи, произнесенной на английском и французском языках, он подчеркнул, что «Канада переживает важный момент в своей истории и что страна должна оставаться сильной и свободной».

Монарх отметил, что «демократия, плюрализм, верховенство закона, самоопределение и свобода — это ценности, которыми дорожат канадцы, и которые правительство намерено защищать». Он выразил свое восхищение уникальной самобытностью страны, ее культурным разнообразием и героизмом народа, особенно в контексте борьбы за свободу и демократию.

Особое значение имела часть речи, посвященная вызовам, с которыми сталкивается Канада. Король подчеркнул, что «сегодня страна находится в критический момент», и что «фундаментальные перемены в мировой системе вызывают тревогу, но одновременно открывают новые возможности». Он призвал канадцев к единству, к тому, чтобы использовать текущие перемены для обновления и укрепления страны.

«Канада — это страна, которая приветствует новых граждан, в том числе из самых трагических зон конфликтов, и может воспользоваться этой возможностью, чтобы создать новые альянсы и экономические связи, служащие интересам всех канадцев», — заявил он.

Карл III подчеркнул, что «истинная сила Канады — в ее ценностях, в ее людях, в их храбрости и самопожертвовании». Он напомнил, что его мать королева Елизавета II в свое время говорила, что ни одна нация не может жить сама по себе, и что именно эти идеи лежат в основе международных отношений.

Монарх также отметил, что «Канада — это страна, которая гордится своей историей, своими коренными народами и их культурой, и что именно эти ценности делают ее сильной и свободной». Он выразил надежду, что страна продолжит идти по пути мира, демократии и взаимного уважения.

Визит короля и королевы стал одним из немногих случаев в истории, когда монарх лично присутствовал на открытии парламента. Этот жест был воспринят как проявление «мягкой силы» — дипломатического инструмента, укрепляющего связи между Великобританией и Канадой, а также символом поддержки национальных ценностей.

Источники во дворце сообщили, что этот визит — «явный знак того, что король и королева поддерживают Канаду в трудные времена и готовы стать ее защитниками». В ходе церемонии, Карл III и его супруга королева Камилла возложили венки к могиле Неизвестного солдата, выразив память о героях страны, и приняли участие в торжественных мероприятиях, сопровождаемых салютами и парадом.

Местные жители и политические лидеры встретили визит с одобрением. В столице звучали крики «Мы любим тебя, король Карл!», а в канадских СМИ подчеркивалась важность этого события как символа единства и поддержки. Премьер-министр Карни заявил, что визит «подчеркивает особые связи между Канадой и Великобританией и показывает, что мы вместе можем преодолеть любые вызовы».

В то же время аналитики отмечают, что этот визит — не только дипломатический жест, но и политический сигнал, направленный против недавних угроз и провокаций со стороны Трампа.