Владимир Зеленский выступил с инициативой о проведении трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть. Такое мнение в соцсети Х высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Ранее Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава Белого дома отметил, что, если будет необходимость, он готов принять участие в этих переговорах.

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что одна из возможных причин инициативы Зеленского заключается в том, что подобная встреча дает ему «реальную легитимность».

«Встреча Путина с Зеленским в таком формате, в присутствии Трампа, означает, что Россия признает президентство Зеленского. Зеленский хочет использовать встречу как наглядное доказательство того, что он - лучший вариант для руководства Украиной с выборами или без них», - пояснил он.

По словам журналиста, в случае таких переговоров с мировыми лидерами политические конкуренты Зеленского на Украине не будут настаивать на его отстранении или перевороте в стране.

Названа причина досрочного возвращения Зеленского из Германии

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов на Украине, так как рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента.