Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после прибытия из США впервые публично назвал Россию «врагом».

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Он заявил, что Российская Федерация и ее союзники становятся «все более агрессивными», передает РИА «Новости».

Также Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России, которые начались на Балтике.

Глава польского оборонного ведомства добавил, что, вероятно, эти маневры проводятся перед совместными учениями Польши и ее союзников, которые запланированы на начало июня. Он подчеркнул, что Россия направила в регион свой флот и воздушную технику, чтобы продемонстрировать свои возможности.

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В России неоднократно подчеркивали, что страна не угрожает НАТО и не планирует нападать на страны альянса. При этом Москва отмечает, что НАТО под предлогом якобы «агрессивных действий» России продолжает наращивать военное присутствие у границ РФ.

Ранее Косиняк-Камыш рассказал о намерении реализовать проект транспортировки войск НАТО через балтийские порты страны. В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.