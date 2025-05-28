Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет стать новым бесспорным лидером Европы, которым был когда-то глава Франции Шарль де Голль, и для этого готов милитаризировать страну. Такое мнение высказал NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его лидер Фридрих Мерц и стал канцлером. При этом впервые в истории основной претендент на пост канцлера Германии в ходе первого тура голосования не смог набрать необходимое большинство голосов депутатов.

Немецкий политолог Александр Рар отметил, что на посту канцлера Фридрих Мерц решил наращивать политическое и экономическое влияние, чтобы занять доминирующую позицию в ЕС.

В канцелярии Мерца ответили на вопрос о передаче Taurus Украине

«Правда в том, что Мерц хочет быть, помимо канцлера Германии, лидером Европы. Для этого он сейчас наращивает мускулы. Его правительство берет кредит на €800 млрд для того, чтобы возродить немецкую экономику, которая страдает от множества кризисов, и для того, чтобы милитаризировать Германию и Европу. (…) Мерц хочет стать новым де Голлем - бесспорным лидером Европы», - отметил он.

Напомним, что ранее Фридрих Мерц заявил о том, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины западным оружием по военным объектам на территории России. Однако позднее он уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад.