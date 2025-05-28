Евросоюз снял санкции с Сирии

Европейский союз снял большинство санкций с Сирии. Об этом заявил Совет ЕС.

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Как сообщается, Брюссель "принял правовые акты, отменяющие все экономические ограничительные меры в отношении Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности". Таким образом, было выполнено политическое решение, принятое неделю назад.

Из черного списка были исключены 24 организации, средства которых прежде были заморожены. Речь идет, среди прочего, о Центробанке Сирии, компаниях, связанных с добычей и переработкой нефти, средствах массовой информации.

В то же время ЕС сохранил некоторые ограничения в отношении лиц и организаций, связанных с экс-президентом Башаром Асадом. Они были продлены до 1 июня 2026 года.