«Без уважения к интеллекту»: политолог высказался о массовом переезде ученых из США в Китай

Политолог Юрий Баранчик прокомментировал в своем Telegram-канале массовый переезд ученых из США в Китай. Такое стремление, как пояснил специалист, возникает не на пустом месте.

Китайские государственные программы, такие как «План тысячи талантов» и «Молодая талантливая тысяча» предлагают значительные финансовые стимулы, исследовательские гранты и престижные должности для возвращающихся ученых, отметил Баранчик. К этому прилагаются активные инвестиции в создание современных исследовательских центров и лабораторий, предоставляя ученым возможности для проведения передовых исследований. Кроме денег, работает и патриотизм — многие ученые испытывают стремление внести свой вклад в развитие науки и технологий на родине, отметил эксперт.

Отъезд китайских ученых может негативно сказаться на развитии науки и технологий в США, особенно в тех областях, где они были ключевыми фигурами. Однако возвращение опытных специалистов может укрепить позиции Китая на мировой научной арене, подчеркнул политолог.

«Без стимулирующей среды и институционального уважения к интеллекту вернуться никто не захочет — даже при патриотическом дискурсе», — добавил Баранчик.

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что китайские ученые покидают ведущие университеты США, чтобы занять высокие посты в Китае.