ЕС захотел контролировать судоходство в Черном море без участия России
Европейский союз рассчитывает контролировать безопасность судоходства в Черном море без участия России. Об этом сообщило в среду 28 мая агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас.
По ее словам, "создание черноморского хаба по морской безопасности позволит укрепить безопасность на море, защиту критической инфраструктуры и морской экологии", а участники проекта будут заниматься организацией "патрулирования критической инфраструктуры" и мониторингом судоходства, а также портовой деятельности. Каллас признала, что одной из задач хаба станет отслеживание перемещения российских танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты.
Глава дипслужбы Евросоюза уточнила, что предложение пока сырое и не содержит конкретики.
"Еврокомиссия будет работать со странами ЕС для определения подходящего места для создания этого хаба и разработки модели его работы. Его бюджет будет полностью зависеть от решений о расположении хаба", - сообщила Каллас.
Согласно планам ЕК, в рамках новой стратегии Евросоюза по Черному морю к работе по созданию хаба будут привлекать все государства региона, кроме России: Турцию, Болгарию, Румынию, Украину, Молдавию, Грузию, Армению и Азербайджан.
Помимо создания хаба на Черном море, заявленными целями этой стратегии является формирование полномасштабного транспортного коридора для ЕС в Центральную Азию и Закавказье, а также "разминирование в море".
После обсуждения стратегия должна пройти процедуру утверждения в Совете ЕС и Европарламенте. Сразу после этого ЕК начнет определение параметров ее финансирования.