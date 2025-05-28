ЕС захотел контролировать судоходство в Черном море без участия России

Европейский союз рассчитывает контролировать безопасность судоходства в Черном море без участия России. Об этом сообщило в среду 28 мая агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас.

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По ее словам, "создание черноморского хаба по морской безопасности позволит укрепить безопасность на море, защиту критической инфраструктуры и морской экологии", а участники проекта будут заниматься организацией "патрулирования критической инфраструктуры" и мониторингом судоходства, а также портовой деятельности. Каллас признала, что одной из задач хаба станет отслеживание перемещения российских танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты.

Глава дипслужбы Евросоюза уточнила, что предложение пока сырое и не содержит конкретики.

"Еврокомиссия будет работать со странами ЕС для определения подходящего места для создания этого хаба и разработки модели его работы. Его бюджет будет полностью зависеть от решений о расположении хаба", - сообщила Каллас.

Согласно планам ЕК, в рамках новой стратегии Евросоюза по Черному морю к работе по созданию хаба будут привлекать все государства региона, кроме России: Турцию, Болгарию, Румынию, Украину, Молдавию, Грузию, Армению и Азербайджан.

Помимо создания хаба на Черном море, заявленными целями этой стратегии является формирование полномасштабного транспортного коридора для ЕС в Центральную Азию и Закавказье, а также "разминирование в море".

После обсуждения стратегия должна пройти процедуру утверждения в Совете ЕС и Европарламенте. Сразу после этого ЕК начнет определение параметров ее финансирования.