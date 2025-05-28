Обзор иноСМИ: Россия «почти наверняка» вернула Грузию, буря возмущения из-за Мерца

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Россия «почти наверняка» вернула Грузию

Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) выразило тревогу в связи с растущим влиянием России на Южном Кавказе. Военная разведка США упомянула ситуации вокруг Грузии и Армении в своем последнем докладе об оценке глобальных угроз, сообщает Haqqin.az. В DIA считают, что Россия «почти наверняка» вернула Грузию в сферу своего влияния.

По версии американской разведки, правительство Грузии под руководством партии «Грузинская мечта» создало условия, которые «позволяют России усилить свое влияние в стране», особенно после октябрьских парламентских выборов. В докладе также сказано об ухудшении отношений между Москвой и Ереваном. В DIA обратили внимание, что Армения пригрозила выходом из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В отчете отсутствуют оценки отношений России с Азербайджаном. При этом в докладе отмечается, что Россия сохраняет традиционные рычаги влияния в Центральной Азии. В DIA заявили, что у Москвы глубокие исторические, экономические, политические, военные и культурные связи со странами региона.

«Доллар падает, но что его заменит?»

С приходом к власти в США Дональда Трампа постепенный переход мира к многополярной валютной системе начинает ускоряться, заявил Джерард Лайонс в своей статье для The Times. На прошлой неделе доллар упал до самого низкого уровня с декабря 2023 года. По мнению Лайонса, власти США пытаются ослабить доллар для повышения его конкурентоспособности и в то же время сохранить доминирующее положение американской валюты в мировой торговле.

Автор статьи отметил, что властям США стоит быть осторожнее, так как рынки и инвесторов нельзя контролировать. В то же время постепенный глобальный отказ от долларовых резервов становится очевидным. В конце 2024 года 58 процентов глобальных валютных резервов хранились в долларах по сравнению с 65-ю процентами десятилетие назад. Процесс сокращения долларовых активов, вероятно, продолжится. По мнению Лайонса, юань пока недооценен, но цифровые валюты могут изменить положение дел. Китай, Таиланд, ОАЭ и Саудовская Аравия продолжают развивать систему mBridge для недорогой международной торговли. Трамп, в свою очередь, подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов.

«Трамп может полностью выйти из переговоров по Украине»

Президент США Дональд Трамп вновь выразил разочарование процессом украинского урегулирования, заявив, что глава РФ Владимир Путин «играет с огнем». Американский лидер дал понять, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, возможно, уже на этой неделе, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников WSJ, Трамп также рассматривает возможность полного выхода США из переговоров по Украине, если последний рывок к достижению соглашения провалится. Однако неясно, какие именно действия может предпринять Вашингтон, если США выйдут из урегулирования, и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине.

«Финские оленеводы обеспокоены милитаризацией Арктики»

Растущее военное присутствие в Арктике ставит под сомнение способность финских оленеводов заниматься своим промыслом, пишет Japan Times. Оленевод Кёсти Уутела заявил, что военная активность в регионе значительно возросла с тех пор, как Финляндия вступила в НАТО. В Лапландии, в ста километрах от границы с Россией, расположен крупнейший артиллерийский полигон в Западной Европе Роваярви. Он занимает территорию в 1070 квадратных километров, которая является частью оленеводческого района.

Уутела показал журналистам участок, на котором был вырублен лес и были вырыты траншеи для учений. Он отметил, что ранее эта местность была пастбищем. Оленевод указал, что использование тяжелых танков и присутствие тысяч солдат в лесу уничтожают лишайниковые пастбища, а лишайник - основная пища для оленей. В Финляндии насчитывается 4305 оленеводов и около 184 тысяч оленей, проживающих в 57 оленеводческих районах. На эти районы приходится 36 процентов от общей площади страны. Часть территорий принадлежит коренному саамскому населению. Оленеводы продают оленину, шкуры и изделия ручной работы, что является их основным источником дохода. В Вооруженных силах Финляндии заверили, что потребности оленеводства «были учтены при планировании учений, например, с точки зрения времени и места проведения». Однако оленеводы опасаются, что масштабные учения с боевой стрельбой и участием около 6500 солдат из Финляндии, Швеции и Британии, которые пройдут в мае, навредят животным. Пик сезона отела оленей приходится именно на май.

«Буря возмущения из-за слов Мерца»

В начале этой недели канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не существует ограничений по дальности для оружия, поставляемого на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если такое решение было действительно принято, это «чрезвычайно опасно». Заявление канцлера вызвало бурю возмущения, пишет Berliner Zeitung. Вице-канцлер Ларс Клингбайль (партия СДПГ экс-канлера Олафа Шольца) опроверг предположения, что в Германии произошла смена курса в отношении оружия для ВСУ.

По его словам, новое правительство не давало никаких распоряжений, которые выходили бы за рамки того, что сделало предыдущее правительство. В середине мая правительство Германии объявило, что будет сообщать о поставках немецкого оружия Украине менее подробно. Представитель правительства Стефан Корнелиус сослался на желание канцлера «меньше обсуждать отдельные системы вооружения». Корнелиус также подчеркивал, что власти больше не будут комментировать какие-либо планы по поставке крылатых ракет Taurus.